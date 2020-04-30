«Краснодар» может возглавить тренер «Сокола» Захаряк. Он сменит Матвеева («Матч ТВ»)

Теги премьер-лига Россия Олимп-ПФЛ Сокол Краснодар Игорь Захаряк Алексей Потапов Матч ТВ Мурад Мусаев Сергей Матвеев Футбол

Новым главным тренером «Краснодара», скорее всего, станет Игорь Захаряк, утверждает «Матч ТВ».

У Мурада Мусаева, который де-факто тренирует «быков», нет лицензии Pro, поэтому должность главного тренера сейчас занимает Сергей Матвеев. Мусаев намеревался начать обучение на лицензию Pro этим летом.

Захаряк в минувшем сезоне возглавлял саратовский «Сокол» и финишировал с командой на 3-м месте в группе «Центр» Олимп-ПФЛ.

Ранее 56-летний специалист самостоятельно работал в «Краснодаре-2000», «Сумах», карагандинском «Шахтере» и «Балтике».

«Захаряк уходит из «Сокола» в «Краснодар»? Позвоните завтра после обеда, тогда я вам дам точную информацию», — сказал генеральный директор «Сокола» Алексей Потапов.

«Краснодар» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 41 очко. Первый матч после возобновления сезона команда проведет 21 июня против «Динамо».

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