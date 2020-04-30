Малафеев о Дзюбе: «Он жадный. Разозлился на меня из-за того, что недосчитался денег»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» поделился мнением о форварде сине-бело-голубых .

– Мне очень интересно, что у вас там происходило. Со стороны Артема, как я понимаю, возник негатив, когда его отдавали в аренду в тульский «Арсенал». Он хотел играть перед чемпионатом мира и не хотел уезжать из России. Вариантов было очень мало. И его не удовлетворило то, что он не получил в эти 4 месяца того, чего хотел. Но нельзя же уехать в топ-чемпионат на 4 месяца.



– В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег, потому что он жадный.

До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Он был клиентом моего агентства, мы ему помогали покупать квартиру в Москве, юридически сопровождали.

Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка – везде с детьми.

До этого он был таким? Я вот не помню. И тут в 30 лет раз – и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.

– Ну, такое бывает с людьми, когда они умнеют.

– Тогда это замечательно. Не все потеряно. Возможно, и в моем случае он поумнеет и все-таки поймет, что не я причина всей злости и его проблем, – сказал Малафеев в интервью Василию Уткину.

Малафеев ушел из «Зенита» и тоже дал огромное интервью: прибил Дзюбу и агента Ахметова, объяснил миграцию игроков в «Сочи»