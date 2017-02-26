Тото Вольфф: «Феттель четырехкратный чемпион – такому человеку нельзя просто взять и сказать «нет»

Исполнительный директор «Мерседеса» не стал в категоричной форме исключать вероятность перехода в немецкую команду .

При этом Вольфф отметил, что приоритет команды – работа с нынешними пилотами и возможное продвижение .

«Мы говорим о четырехкратном чемпионе мира – такому человеку нельзя просто взять и категорично сказать «нет». Нужно все обдумать. С другой стороны, у нас уже есть фантастический состав пилотов, я очень доволен обоими нашими гонщиками и Джорджем Расселлом.

Но не стоит ничего исключать. Один из пилотов может решить, что больше не хочет гоняться – и вот у вас внезапно появляется место. Поэтому я не хочу заявлять в июне, что Себастьян точно не будет за нас выступать, без шансов.

В первую очередь я не хочу так поступать с Себастьяном как с гонщиком, действовать так грубо. А с другой стороны, иногда происходят абсолютно неожиданные события. Вспомните хотя бы Нико Росберга. Так что в этом отношении мы оставляем себе возможность рассматривать разные варианты. Но да, разумеется, в первую очередь мы думаем о своих пилотах».

Вольфф признал, что столь ранние перестановки в составах некоторых команд стали для него сюрпризом.

«Я был очень удивлен. Ведь теперь вам придется начинать сезон с гонщиком, который точно уйдет от вас в конце года. Очень сложно разрабатывать машину, когда ваш гонщик не участвует в этом процессе. К тому же, в первую очередь гонщики должны работать на команду, но когда ты знаешь, что уходишь, для тебя это становится не так важно.

Мы хотим подождать, у нас есть время. Наш приоритет – это нынешние гонщики «Мерседеса», а также Джордж Расселл. Я с интересом наблюдаю за развитием ситуации в «Уильямсе». К тому же, ни одного гонщика не стоит сбрасывать со счетов. Вот почему я сказал, что не стоит недооценивать Себастьяна, ведь он четырехкратный чемпион мира, и кто знает, что случится в ближайшие месяцы. Если бы в январе я сказал вам, что в первой половине года у нас вообще не будет гонок, мне бы никто не поверил. Так что возможно все», – рассказал Вольфф.

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