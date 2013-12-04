Команды НБА ищут альтернативы для замены преимущества домашней площадки

Команды НБА рассматривают различные идеи того, как заменить преимущество домашней площадки другими преимуществами, которые при возобновлении сезона будут иметь команды с более высоким номером посева, сообщает ESPN.com.

НБА нацелена возобновить сезон-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, и провести все матчи в одном городе, в Орландо. Таким образом, команды, занявшие более высокие места в таблице, лишатся преимущества домашней площадки в плей-офф.

На данный момент никаких официальных предложений сделано не было. Для одобрения таких изменений правил, потребуется 2/3 голосов Совета управляющих, а также согласие профсоюза игроков.

Рассматриваются следующие идеи:

– Команда с более высоким номером посева получит первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях.

– Команде с более высоким номером посева сможет назначить одного игрока, которому будет разрешено совершить семь фолов вместо шести.

– Команда с более высоким номером посева получит возможность взять дополнительный тренерский челлендж, чтобы оспорить судейское решение.

– Команда с более высоким номером посева сможет привезти паркет со своей домашней арены, чтобы сохранить ощущение домашней площадки.

– Команды с более высоким номером посева получат право выбрать отель для размещения – ESPN Wide World of Sports Complex или Disney World Resort.

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