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    Команды НБА ищут альтернативы для замены преимущества домашней площадки

    Теги НБА Баскетбол

    Команды НБА рассматривают различные идеи того, как заменить преимущество домашней площадки другими преимуществами, которые при возобновлении сезона будут иметь команды с более высоким номером посева, сообщает ESPN.com.

    НБА нацелена возобновить сезон-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, и провести все матчи в одном городе, в Орландо. Таким образом, команды, занявшие более высокие места в таблице, лишатся преимущества домашней площадки в плей-офф.

    На данный момент никаких официальных предложений сделано не было. Для одобрения таких изменений правил, потребуется 2/3 голосов Совета управляющих, а также согласие профсоюза игроков.

    Рассматриваются следующие идеи:

    – Команда с более высоким номером посева получит первое владение мячом во второй, третьей и четвертой четвертях.

    – Команде с более высоким номером посева сможет назначить одного игрока, которому будет разрешено совершить семь фолов вместо шести.

    – Команда с более высоким номером посева получит возможность взять дополнительный тренерский челлендж, чтобы оспорить судейское решение.

    – Команда с более высоким номером посева сможет привезти паркет со своей домашней арены, чтобы сохранить ощущение домашней площадки.

    – Команды с более высоким номером посева получат право выбрать отель для размещения – ESPN Wide World of Sports Complex или Disney World Resort.

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