ЦСКА готов вернуть Капризова и Сорокина только на полноценный сезон («Бизнес Online»)

Нападающий Кирилл Капризов и голкипер Илья Сорокин смогут вернуться в ЦСКА только при условии, что они проведут в полноценный сезон, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что в случае возвращения Сорокина клуб может расторгнуть контракт с вратарем , который зарабатывает 72 млн рублей в год.

Напомним, Капризов планирует продолжить карьеру в «Миннесоте», Сорокин – в «Айлендерс».

Нынешний сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с плей-офф из 24 команд.

Ранее сообщалось, что хоккеистам, подписавшим контракты новичков, могут не разрешить сыграть в текущем сезоне НХЛ.

Сезон-2020/21 может стартовать в январе.

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