ЦСКА готов вернуть Капризова и Сорокина только на полноценный сезон («Бизнес Online»)

Теги ЦСКА Айлендерс Миннесота НХЛ КХЛ Илья Сорокин Кирилл Капризов Ларс Юханссон Хоккей

Нападающий Кирилл Капризов и голкипер Илья Сорокин смогут вернуться в ЦСКА только при условии, что они проведут в КХЛ полноценный сезон, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что в случае возвращения Сорокина клуб может расторгнуть контракт с вратарем Ларсом Юханссоном, который зарабатывает 72 млн рублей в год. 

Напомним, Капризов планирует продолжить карьеру в «Миннесоте», Сорокин – в «Айлендерс».

Нынешний сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с плей-офф из 24 команд.

Ранее сообщалось, что хоккеистам, подписавшим контракты новичков, могут не разрешить сыграть в текущем сезоне НХЛ.

Сезон-2020/21 может стартовать в январе.

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