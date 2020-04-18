UFC вернулся, «Трактор» выменял Бывальцева, травма Умтити, Дрогба – лучший форвард Лиги 1 за 20 лет, Геркус против Белого дома и другие новости утра

1. UFC. В главном событии в Джексонвилле Тони Фергюсон проведет поединок против Джастина Гэтжи за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо защитил титул в бою с экс-чемпионом UFC Домиником Крузом. Фабрисио Вердум проиграл Алексею Олейнику раздельным решением судей.

2. На футбольном трансферном рынке такие новости: Де Шильо может перейти в «Барселону» в рамках обмена с «Ювентусом» на Артура. «МЮ» намерен купить центрального защитника, у клуба есть сомнения в Линделефе. Мама Адриена Рабьо хочет, чтобы он играл в АПЛ. Хавбек еще не вернулся в расположение «Юве».

3. КХЛ. «Трактор» выменял у «Витязя» форварда Алексея Бывальцева и права на Понтуса Оберга. «Авангард» подписал контракт с защитником Алексеем Соловьевым, который провел всю карьеру в Америке. «Салават» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом.

4. Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити получил травму голени на индивидуальной тренировке. Сроки восстановления пока не известны.

5. Дидье Дрогба – лучший форвард Лиги 1 за 20 лет по мнению болельщиков. Златан Ибрагимович прошел Балотелли, Ляказетта, Мбаппе и Кавани, но уступил в финале.

6. Сайт сети телеканалов ESPN составил рейтинг звеньев в клубах НХЛ за последние 30 лет. В частности, тройка Козлов – Ларионов – Федоров названа лучшей в «Детройте», тройка Овечкин – Бэкстрем – Семин – в «Вашингтоне», а тройка Квартальнова с Оутсом и Жюно – в «Бостоне».

7. Стивен Джеррард – второй в рейтинге лучших игроков без чемпионства в Англии. Каррагер и Дзола – в топ-10.

8. Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выбил Айртона Сенну в голосовании за звание самого влиятельного человека в истории «Формулы-1».

9. Президент «Лиона» заявил, что матч Лиги чемпионов с «Ювентусом» пройдет 7 августа в Турине без зрителей.

10. Роналдо назвал 5 игроков, которые заслуживали «Золотой мяч»: Дель Пьеро, Мальдини, Тотти, Рауль, Роберто Карлос.

11. Серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 Илья Авербух оштрафован за нарушение режима самоизоляции.

12. Уэйн Гретцки и Сидни Кросби вошли в символическую сборную Канады всех времен по версии ИИХФ.

13. Женская сборная США подала апелляцию на решение суда по делу о неравной оплате труда.

14. Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини раскритиковал Балотелли и Мело. Марио мощно ответил, а Мело заметил, что Кьеллини, возможно, злится из-за поражений от «Галатасарая» и «Интера».

15. В Крыму тренер по ММА избил продавщицу за просьбу надеть медицинскую маску.

16. Твиттер Белого дома написал, что нацистов победили США и Британия. Бывший гендиректор «Локо» Илья Геркус ворвался в комменты с сообщением, что это сделали русские и союзники.

Цитаты дня.

Рабинер – главе «РЖД»: «Семин – храм Артемиды нашего футбола. Хотите славы Герострата?»

Хиддинк о судействе Эвребе: «Единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен»

Железняков о Трусовой: «Подросток с родителями уходит, не поставив никого в известность. Это называется воткнуть нож в спину»

Хавбек «Уфы» Тилль: «Не думаю, что РПЛ возобновят. Ситуация все хуже, в Москве и Петербурге катастрофа»

Орр назвал величайшего игрока в истории: «Это Горди Хоу. Но Макдэвид к концу карьеры может подвинуть всех»

Украинский борец Грицай – Усику: «Ты что, Кадыров? Не тебе решать, чей Крым»

Дэрил Мори: «Леброн – величайший из тех, кто играл в баскетбол, нет никаких сомнений в этом»

Фабио Каннаваро: «Месси – топ, но Марадона – лучший, это другой мир»