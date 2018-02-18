Хиддинк о судействе Эвребе: «Единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен»

Бывший главный тренер «Челси» поделился мнением о работе судьи в полуфинале чемпионов-2008/09 между «Барселоной» и «Челси» (1:1).

«Работа судьи меня удивила, так как до этого он проводил прекрасные матчи. Было ли это худшим судейством, которое я когда видел? Пожалуй, да.

Это был единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен», – сказал Хиддинк Ziggo Sport.

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