Тренер по ММА из Санкт-Петербурга избил продавщицу, которая попросила его надеть медицинскую маску из-за пандемии коронавируса.

Инцидент произошел в поселке Новый Свет. Сотрудница магазина обратилась к мужчине и его спутнице с просьбой надеть средство индивидуальной защиты. В противном случае их отказывались обслуживать.

Однако подруга тренера по ММА настаивала на том, чтобы ей продали товар. Диалог перешел в перепалку.

«Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его, и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию.

Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю – это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном.

У меня гематомы на лице и животе. Когда уколы отошли, голова начала болеть, тошнило и голова кружилась, грудь сильно болела, было тяжело дышать», – рассказала пострадавшая Гузель Окорокова.

Свидетелями конфликта стали многочисленные прохожие, рядом оказался участковый. Потерпевшая написала заявление в полицию.

«Выяснилось, что мужчина тренер ММА, приехавший из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым, но виноват в этой ситуации не только он, а и его спутница, выступавшая в роли провокатора», – заявили владельцы магазина.

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