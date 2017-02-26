Шумахер выбил Сенну в голосовании за звание самого влиятельного человека в истории «Ф-1»

Семикратный чемпион мира пробился в третий раунд голосования за звание самого влиятельного человека в истории «Формулы-1».

В ходе опроса, который завершится 13 мая, болельщики выберут лучшего из списка 32 самых значимых фигур серии, составленного экспертами. разделила финалистов на четыре категории: гонщики, руководители команд, изобретатели и личности, изменившие чемпионат.

Во втором раунде опроса немецкий гонщик с минимальным перевесом опередил трехкратного чемпиона «Ф-1» , набрав 52 процента голосов. Также дальше пробился Хуан-Мануэль Фанхио, выбивший Джеки Стюарта. Ранее пользователи сайта предпочли пятикратного чемпиона мира .

Лучшими боссами команд по мнению болельщиков стали Энцо Феррари и Жан Тодт, опередившие Фрэнка Уильямса и Рона Денниса, а самыми выдающимися изобретателями – , опередивший Патрика Хэда, и Гордон Марри, набравший больше голосов, чем Джон Барнард. Наконец, в категории «люди, изменившие «Ф-1» Берни Экклстоун победил Росса Брауна, а Сид Уоткинс был сильнее Мюррея Уокера.

(картинка кликабельна)

Шумахер первым в истории «Ф-1» потребовал спидометр в болид. Инженеры смеялись, но Михаэль использовал его для изучения пилотажа

Хэмилтон вылетел в первом раунде официального голосования за звание самого влиятельного человека в истории «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram