Рабинер – главе «РЖД»: «Семин – храм Артемиды нашего футбола. Хотите славы Герострата?»

Журналист Игорь Рабинер обратился к , председателю правления ОАО «Российские железные дороги», в связи с возможным уходом с поста главного тренера .

«Вы – образованный человек и прекрасно знаете, что такое слава Герострата. Вы хотите такой славы? Хотите, чтобы к вам относились так, как к людям, когда-то убравшим из хоккейного ЦСКА Анатолия Тарасова, после чего тот в профессию так и не вернулся?

А послушав руководителей «Локомотива» и утвердив решение об уходе Семина, вы эту славу получите.

Потому что Семин – это храм Артемиды нашего футбола. Причем – действующий.

Ни для кого не секрет, что абсолютно каждое стратегическое решение, принимаемое в «Локомотиве», проходит через ваше утверждение. И что того же Семина в 2016 году и предпочли именно вы.

Болельщики красно-зеленых благодарны вам за это. Сейчас вы имеете все шансы своими же руками уничтожить тот позитив, который пока еще ассоциируется у них с вашим именем.

И тогда вам придется испытать то, через что вы, человек влиятельный, но не самый публичный, пока еще никогда не проходили», – написал Рабинер.

Герострат – житель древнегреческого города Эфес, устроивший поджог храма Артемиды (одного из Семи чудес античного мира) ради славы. Решением городского собрания Эфеса его приговорили к казни и постановили никогда не упоминать его имя в соответствии с принципом Damnatio memoriae.

Однако в итоге имя Герострата сохранилось, а выражение «геростратова слава» стало обозначать постыдную известность человека, прославившегося разрушением того, что было создано другими.

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