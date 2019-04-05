Гретцки и Кросби вошли в символическую сборную Канады всех времен по версии ИИХФ

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте представила символическую сборную Канады всех времен.

Вратарь: Шон Бурк;

Защитники: Скотт Нидермайер, Крис Пронгер;

Форварды: Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби

Кросби – единственный действующий хоккеист, включенный в сборную. На его счету победы на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), плюс победа на чемпионате мира-2015. В составе «Питтсбурга» хоккеист трижды брал Кубок Стэнли.

Гретцки со сборной Канады становился бронзовым призером чемпионата мира-1982 и трижды обладателем Кубка Канады. Ему принадлежит рекорд НХЛ по количеству набранных очков (2857) и голам (894).

Напомним, сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх и 26 – на чемпионатах мира.

На пике Лемье был лучше Гретцки. Даже рак и хроническая травма спины его не сломили

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