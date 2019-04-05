«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на Оберга

выменял у форварда и права на нападающего системы «Торонто» Понтуса Оберга.

Подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 26-летний Бывальцев выступал за СКА и «Витязь», заработав в 56 матчах регулярного чемпионата 26 (5+21) очков. В 4 матчах плей-офф добавил 3 (0+3) балла.

26-летний Оберг выступает в системе «Торонто». В 137 матчах в НХЛ у него 45 (17+28) очков. «Витязь» получил права на него у СКА в результате обмена нападающего Миро Аалтонена.

Отметим, что новость об обмене, опубликованная на сайте «Трактора», впоследствии была удалена. На сайте «Витязя» информация о совершенном обмене остается.