Фабио Каннаваро: «Месси – топ, но Марадона – лучший, это другой мир»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро сравнил экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадону с нападающим «альбиселесте» Лионелем Месси.
«Я с большим уважением отношусь к Месси. Для нового поколения он один из лучших игроков.
Но Марадона – другой, потому что в его времена футбол был другим. Его часто били, но он всегда все контролировал и был крепким футболистом.
Месси – топ, но Марадона – это другой мир. Я никогда не сравниваю его с другими игроками.
Мне не довелось увидеть выступления Пеле, но я на протяжении семи лет смотрел каждый матч Марадоны.
Он не просто один из лучших, он лучший», – сказал Каннаваро.
Фабио Каннаваро: «Марадона был лучшим. Только Роналдо приблизился к Диего»