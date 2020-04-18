Фабио Каннаваро: «Месси – топ, но Марадона – лучший, это другой мир»

Теги Барселона Лионель Месси Фабио Каннаваро сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро сравнил экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадону с нападающим «альбиселесте» Лионелем Месси.

«Я с большим уважением отношусь к Месси. Для нового поколения он один из лучших игроков.

Но Марадона – другой, потому что в его времена футбол был другим. Его часто били, но он всегда все контролировал и был крепким футболистом.

Месси – топ, но Марадона – это другой мир. Я никогда не сравниваю его с другими игроками.

Мне не довелось увидеть выступления Пеле, но я на протяжении семи лет смотрел каждый матч Марадоны.

Он не просто один из лучших, он лучший», – сказал Каннаваро.

Фабио Каннаваро: «Марадона был лучшим. Только Роналдо приблизился к Диего»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья