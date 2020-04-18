Джеррард – второй в рейтинге лучших игроков без чемпионства в Англии. Каррагер и Дзола – в топ-10

Sky Sports представил рейтинг топ-25 лучших футболистов, не становившихся чемпионом Англии.

Возглавил список бывший капитан и сборной Англии, чемпион мира Бобби Мур, который на клубном уровне выигрывал (1964) и Кубок обладателей Кубков (1965).

Второе место занял экс-капитан Стивен Джеррард. За 17 лет в мерсисайдском клубе 39-летний англичанин выиграл девять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов в 2005 году, но ни разу не стал чемпионом страны.

На третьем месте бывший полузащитник , единственным трофеем которого в Англии является Кубок, завоеванный в 1991 году.

Топ-10 футболистов, не выигрывавших чемпионат Англии, по версии Sky Sports👇

1. Бобби Мур («Вест Хэм», );

2. («Ливерпуль»);

3. Пол Гаскойн ( , «Тоттенхэм», , «Эвертон»);

4. («Вест Хэм», );

5. ( , , «Тоттенхэм»);

6. («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);

7. («Тоттенхэм», , «Челси»);

8. («Ливерпуль»);

9. ( );

10. Мэтт Ле Тиссье ( ).

Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте Sky Sports