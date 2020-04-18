Джеррард – второй в рейтинге лучших игроков без чемпионства в Англии. Каррагер и Дзола – в топ-10

Sky Sports представил рейтинг топ-25 лучших футболистов, не становившихся чемпионом Англии.
Возглавил список бывший капитан «Вест Хэма» и сборной Англии, чемпион мира Бобби Мур, который на клубном уровне выигрывал Кубок Англии (1964) и Кубок обладателей Кубков (1965).
Второе место занял экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. За 17 лет в мерсисайдском клубе 39-летний англичанин выиграл девять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов в 2005 году, но ни разу не стал чемпионом страны.
На третьем месте бывший полузащитник «Тоттенхэма» Пол Гаскойн, единственным трофеем которого в Англии является Кубок, завоеванный в 1991 году.
Топ-10 футболистов, не выигрывавших чемпионат Англии, по версии Sky Sports👇
1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);
2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);
4. Джефф Херст («Вест Хэм», «Сток Сити»);
5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);
6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);
7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);
8. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);
9. Джанфранко Дзола («Челси»);
10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).
Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте Sky Sports