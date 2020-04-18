Джеррард – второй в рейтинге лучших игроков без чемпионства в Англии. Каррагер и Дзола – в топ-10

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Sky Sports представил рейтинг топ-25 лучших футболистов, не становившихся чемпионом Англии.

Возглавил список бывший капитан «Вест Хэма» и сборной Англии, чемпион мира Бобби Мур, который на клубном уровне выигрывал Кубок Англии (1964) и Кубок обладателей Кубков (1965).

Второе место занял экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. За 17 лет в мерсисайдском клубе 39-летний англичанин выиграл девять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов в 2005 году, но ни разу не стал чемпионом страны.

На третьем месте бывший полузащитник «Тоттенхэма» Пол Гаскойн, единственным трофеем которого в Англии является Кубок, завоеванный в 1991 году.

Топ-10 футболистов, не выигрывавших чемпионат Англии, по версии Sky Sports👇

1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);

2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);

4. Джефф Херст («Вест Хэм», «Сток Сити»);

5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);

6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);

7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);

8. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);

9. Джанфранко Дзола («Челси»);

10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).

Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте Sky Sports

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