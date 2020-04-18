Дрогба – лучший форвард Лиги 1 за 20 лет по мнению болельщиков. Златан уступил в финале

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Лига 1 провела опрос среди болельщиков с целью выяснить, кто был лучшим нападающим чемпионата Франции за последние 20 лет.

В финале турнира Дидье Дрогба превзошел форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

На пути к финалу ивуариец прошел Фернандо Морьентеса, Александера Фрая, Карима Бензема и Педру Паулету.

Ибрагимович был лучше Марио Балотелли, Александра Ляказетта, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Во Франции Дрогба выступал за «Ле-Ман», «Генгам» и «Марсель». Ибрагимович играл за «ПСЖ».

Фото: твиттер Лиги 1 (по клику откроется крупное изображение)

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