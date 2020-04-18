Балотелли ответил Кьеллини: «Мне хотя бы хватает мужества говорить в лицо. Кто знает, что ты, чудной капитан, скажешь потом о нынешних партнерах»

Теги Ювентус Джорджо Кьеллини сборная Италии по футболу серия А Италия Брешия Марио Балотелли Футбол

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли ответил на критику в свой адрес со стороны защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Игрок «бьянконери» заявил, что Балотелли – «плохой человек, не уважающий остальных».

«Мне хотя бы хватает честности и мужества говорить что-то в лицо. С 2013 года у тебя было много возможностей сделать это, ты мог поступить как настоящий мужчина, но ты не сделал этого.

Кто знает, что ты, чудной капитан, скажешь однажды о сегодняшних партнерах. Если это значит быть чемпионом, то я предпочитаю не быть им.

И я никогда не проявлял неуважения к форме сборной Италии», – написал Балотелли в сторис инстаграма.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья