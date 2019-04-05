Тройка Козлов – Ларионов – Федоров названа лучшей в истории «Детройта» (ESPN)

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Сайт сети телеканалов ESPN выбрал лучшую тройку нападения в истории «Детройта».

В нее вошли трое россиян: Вячеслав Козлов – Игорь Ларионов – Сергей Федоров.

Тренер Скотти Боумэн объединил их в 1995 году, эта тройка сыграла важную роль в завоевании «Детройтом» Кубка Стэнли-1997.

В категории «культовая классика» отмечены Кирк Молтби, Крис Дрэйпер и Даррен Маккарти.

Лучшей тройкой, которая есть сейчас в составе «Детройта», названы Энтони Манта, Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци.

Кроме того, Игорь Ларионов отмечен в тройке «Сан-Хосе» в категории «культовая классика», где компанию ему составили Юхан Гарпенлов и Сергей Макаров.

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