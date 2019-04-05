Тройка Козлов – Ларионов – Федоров названа лучшей в истории «Детройта» (ESPN)

Сайт сети телеканалов ESPN выбрал лучшую тройку нападения в истории «Детройта».
В нее вошли трое россиян: Вячеслав Козлов – Игорь Ларионов – Сергей Федоров.
Тренер Скотти Боумэн объединил их в 1995 году, эта тройка сыграла важную роль в завоевании «Детройтом» Кубка Стэнли-1997.
В категории «культовая классика» отмечены Кирк Молтби, Крис Дрэйпер и Даррен Маккарти.
Лучшей тройкой, которая есть сейчас в составе «Детройта», названы Энтони Манта, Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци.
Кроме того, Игорь Ларионов отмечен в тройке «Сан-Хосе» в категории «культовая классика», где компанию ему составили Юхан Гарпенлов и Сергей Макаров.