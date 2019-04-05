Тройка Козлов – Ларионов – Федоров названа лучшей в истории «Детройта» (ESPN)

Сайт сети телеканалов выбрал лучшую тройку нападения в истории «Детройта».

В нее вошли трое россиян: Вячеслав Козлов – Игорь Ларионов – .

Тренер Скотти Боумэн объединил их в 1995 году, эта тройка сыграла важную роль в завоевании Кубка Стэнли-1997.

В категории «культовая классика» отмечены Кирк Молтби, Крис Дрэйпер и Даррен Маккарти.

Лучшей тройкой, которая есть сейчас в составе «Детройта», названы Энтони Манта, и Тайлер Бертуцци.

Кроме того, отмечен в тройке в категории «культовая классика», где компанию ему составили Юхан Гарпенлов и Сергей Макаров.