Мело ответил Кьеллини: «Возможно, он злится, потому что «Галатасарай» со мной выкинул «Юве» из ЛЧ. Или потому что «Интер» выиграл все»

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Бывший хавбек «Интера» и «Ювентуса» Фелипе Мело ответил на высказывания защитника «бьянконери» Джорджо Кьеллини.

Игрок туринского клуба назвал Мело «худшим из худших».

«Прежде всего, хотелось бы узнать, о чем конкретно он говорит. В любом случае, я без проблем ему отвечу.

Во время выступлений в «Ювентусе» я никогда не позволял себе неуважительного отношения к игрокам, руководству или клубу в целом. Больше я его не уважаю. И никогда не буду.

Он говорит, что Балотелли заслуживал оплеуху, что я худший из худших? Очень легко плохо высказываться о других в книге.

Возможно, он злится, потому что «Галатасарай» со мной выкинул «Ювентус» из Лиги чемпионов. Или потому что «Интер» выиграл все, а я интериста.

Это похоже на Кьеллини, он всегда строит из себя феномена. Еще кое-что пришло мне на ум: Бразилия в 2009 году разгромила Италию на Кубке конфедераций, который мы в итоге выиграли. Может быть, ему обидно из-за того, что он ничего не добился со своей сборной.

В завершение: говорить определенные вещи – непрофессионально. Это неуважение. Больше я ничего не скажу – некоторые вещи должны остаться в раздевалке», – заявил Мело.

В 2013 году «Ювентус» и «Галатасарай», за который выступал бразильский полузащитник, попал в одну группу Лиги чемпионов. Матч в Турине закончился со счетом 2:2, на выезде «бьянконери» потерпели поражение – 0:1. В итоге «Галатасарай» вышел в плей-офф турнира, а «Ювентус» занял 3-е место в группе.

Джорджо Кьеллини: «Балотелли – плохой человек, не уважающий остальных. Но Фелипе Мело был еще хуже»

Балотелли ответил Кьеллини: «Мне хотя бы хватает мужества говорить в лицо. Кто знает, что ты, чудной капитан, скажешь потом о нынешних партнерах»

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