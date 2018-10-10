UFC 249: Фергюсон против Гэтжи, Сехудо – Круз и другие бои в Джексонвилле

Завтра рано утром в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249.
В главном событии Тони Фергюсон (25-3) проведет поединок против Джастина Гэтжи (21-2) за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Другие бои:
Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (15-2) проведет защиту титула в бою с экс-чемпионом UFC Домиником Крузом (22-2).
Франсис Нганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструйк (10-0).
Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4).
Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0).
Энтони Петтис (22-10) – Дональд Серроне (36-14).
Фабрисио Вердум (23-8) – Алексей Олейник (58-13-1).
Карла Эспарза (15-6) – Мишель Уотерсон (17-7).
Начало прямой онлайн-трансляции 10 мая в 01:15 по московскому времени. Старт главного карда в 05:00 по московскому времени.
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