UFC 249: Фергюсон против Гэтжи, Сехудо – Круз и другие бои в Джексонвилле

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Завтра рано утром в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249.

В главном событии Тони Фергюсон (25-3) проведет поединок против Джастина Гэтжи (21-2) за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Другие бои:

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (15-2) проведет защиту титула в бою с экс-чемпионом UFC Домиником Крузом (22-2).

Франсис Нганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструйк (10-0).

Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4).

Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0).

Энтони Петтис (22-10) – Дональд Серроне (36-14).

Фабрисио Вердум (23-8) – Алексей Олейник (58-13-1).

Карла Эспарза (15-6) – Мишель Уотерсон (17-7).

Начало прямой онлайн-трансляции 10 мая в 01:15 по московскому времени. Старт главного карда в 05:00 по московскому времени. 

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