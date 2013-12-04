Генеральный менеджер «Рокетс» высказался на тему того, кто является лучшим игроком всех времен.

«Нет никаких сомнений в том, что Леброн является величайшим из людей, которые играли в баскетбол.

Тут нечего даже обсуждать, при этом несправедливо упоминать это касательно . Леброн пришел намного позже, игра развивалась. Все спортсмены лучше предшественников, которые выступали 30 лет назад», – заявил Мори.

Карьера Леброна – героическая безысходность: он величественно умирает в сражении с превосходящими соперниками