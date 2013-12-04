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    Дэрил Мори: «Леброн – величайший из тех, кто играл в баскетбол, нет никаких сомнений в этом»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дэрил Мори Баскетбол

    Генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори высказался на тему того, кто является лучшим игроком всех времен.

    «Нет никаких сомнений в том, что Леброн является величайшим из людей, которые играли в баскетбол.

    Тут нечего даже обсуждать, при этом несправедливо упоминать это касательно Майкла Джордана. Леброн пришел намного позже, игра развивалась. Все спортсмены лучше предшественников, которые выступали 30 лет назад», – заявил Мори.

    Карьера Леброна – героическая безысходность: он величественно умирает в сражении с превосходящими соперниками

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