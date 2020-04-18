Де Шильо может перейти в «Барселону» в рамках обмена с «Ювентусом» на Артура

и продолжают переговоры по обмену футболистами.

Ранее стало известно, что туринский клуб хочет пригласить хавбека сине-гранатовых , а на «Камп Ноу» может перебраться полузащитник .

Однако каталонцы не намерены менять бразильца без доплаты. И в сделку может быть включен защитник «бьянконери» .

В январе 27-летний итальянец был близок к переходу в «ПСЖ», но в итоге трансфер сорвался. Велика вероятность, что он все же покинет «Юве» летом.

Goal.com сообщает, что «Барселону» может заинтересовать подписание Де Шильо, особенно если команду покинет Нелсон Семеду.