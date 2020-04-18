Де Шильо может перейти в «Барселону» в рамках обмена с «Ювентусом» на Артура

«Барселона» и «Ювентус» продолжают переговоры по обмену футболистами.
Ранее стало известно, что туринский клуб хочет пригласить хавбека сине-гранатовых Артура, а на «Камп Ноу» может перебраться полузащитник Миралем Пьянич.
Однако каталонцы не намерены менять бразильца без доплаты. И в сделку может быть включен защитник «бьянконери» Маттиа Де Шильо.
В январе 27-летний итальянец был близок к переходу в «ПСЖ», но в итоге трансфер сорвался. Велика вероятность, что он все же покинет «Юве» летом.
Goal.com сообщает, что «Барселону» может заинтересовать подписание Де Шильо, особенно если команду покинет Нелсон Семеду.