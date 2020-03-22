Хавбек «Уфы» Тилль: «Не думаю, что РПЛ возобновят. Ситуация все хуже, в Москве и Петербурге катастрофа»

Полузащитник «Уфы» поделился мнением о перспективах возобновления сезона .

«Сначала нам сказали, что тренировки прерываются на месяц. Но за последние три недели случаев заражения коронавирусом все больше, число превысило 150 тысяч.

В больницах нет мест. Последний месяц нам не разрешают выходить на улицу. Я сижу дома вместе с женой. Ситуация все хуже и хуже. Каждый день 10 тысяч новых заражений. В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, вообще катастрофа!

Чемпионат России приостановлен, и футбольная федерация пока не приняла никаких решений. Мы не знаем, будет ли он возобновлен.

Если сезон не возобновят, мы разъедемся по домам. Если честно, я не представлю, как его можно возобновить…

Я лично не думаю, что мы продолжим играть. Каждый день ситуация становится только хуже. В больших городах России очень много новых случаев заражения.

Некоторым игрокам разрешили покинуть страну, и неизвестно, смогут ли они вернуться в Россию. Не думаю, что есть смысл форсировать возобновление сезона. Осталось восемь игр», – сказал Тилль в интервью Mental.lu.