Умтити получил травму голени на индивидуальной тренировке

Защитник «Барселоны» выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

У 26-летнего игрока диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой голени. Защитник травмировался в результате сегодняшнего утреннего индивидуального занятия.

По мере того, как будет проходить восстановление, станет известно, сможет ли француз принимать участие в ближайших тренировках.

Это не первая травма Умтити в нынешнем сезоне. По этой причине он сыграл всего в 11 матчах .

Статистику футболиста можно изучить здесь.