Мама Рабьо хочет, чтобы Адриен играл в АПЛ. Хавбек еще не вернулся в расположение «Юве»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в клуб АПЛ.
Как информирует Corriere dello Sport, игрок еще не вернулся в расположение команды, несмотря на то, что туринцы вызвали легионеров, отправившихся в другие страны в период пандемии коронавируса.
По сведениям газеты, окружение француза считает, что ему следует покинуть «Ювентус». Вероника Рабьо, мать футболиста и его агент, хочет, чтобы хавбек перешел в клуб АПЛ, поскольку, возможно, только там смогут удовлетворить его финансовые запросы.
Одним из вариантов продолжения карьеры может стать «Эвертон», который еще в январе пытался договориться с «Ювентусом» о переходе Рабьо.
Ранее сообщалось, что скауты «МЮ» просматривали Рабьо на матчах «Ювентуса» в Лиге чемпионов.