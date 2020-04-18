Мама Рабьо хочет, чтобы Адриен играл в АПЛ. Хавбек еще не вернулся в расположение «Юве»

Полузащитник «Ювентуса» может перейти в клуб АПЛ.

Как информирует Corriere dello Sport, игрок еще не вернулся в расположение команды, несмотря на то, что туринцы вызвали легионеров, отправившихся в другие страны в период пандемии коронавируса.

По сведениям газеты, окружение француза считает, что ему следует покинуть «Ювентус». Вероника Рабьо, мать футболиста и его агент, хочет, чтобы хавбек перешел в клуб , поскольку, возможно, только там смогут удовлетворить его финансовые запросы.

Одним из вариантов продолжения карьеры может стать , который еще в январе пытался договориться с о переходе Рабьо.

Ранее сообщалось, что скауты «МЮ» просматривали Рабьо на матчах «Ювентуса» в Лиге чемпионов.