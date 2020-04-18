Джорджо Кьеллини: «Балотелли – плохой человек, не уважающий остальных. Но Фелипе Мело был еще хуже»

Защитник , обсуждая автобиографию, которая поступит в продажу на следующей неделе, рассказал, каких игроков он раскритиковал в ней больше всего.

«Два футболиста меня действительно разочаровали, и я могу повторить все, что написал в книге.

Балотелли – плохой человек, который не уважает команду. В 2013 году в матче Кубка конфедераций с Бразилией он вообще никак не помогал команде и заслуживал оплеуху.

Кто-то считал, что он входит в топ-5 нападающих мира, но я не видел его даже в топ-10 или топ-20.

Но есть игрок, который был еще хуже: – действительно худший из худших. Я не приемлю людей, которые не уважают остальных и хотят быть «белой вороной».

Когда он был в команде, постоянно было ощущение, что может произойти конфликт. Об этом я заявил руководству: «Он паршивая овца».

Как мои слова скажутся на встрече с Балотелли в игре с «Брешией»? У меня нет злых намерений.

Если мне предстоит пообщаться с этими людьми, я сделаю это. Я не могу быть другом для всех, но только эти двое перешли все границы», – сказал Кьеллини.