Смолов прилетел в Испанию и заявил, что хочет остаться в «Сельте» на следующий сезон

Игроки «Сельты» и прилетели в Испанию на фоне пандемии коронавируса.

Россиянин и датчанин не смогут приступить к тренировкам вместе с одноклубниками, поскольку должны определенное время оставаться на карантине.

По прибытии в Виго Смолов дал интервью TV Galicia, в котором, в частности, заявил, что надеется остаться в «Сельте» на следующий сезон, сообщает журналист Radio Galega Виктор Лопес.

Права на форварда принадлежат . Аренда Смолова в «Сельте» рассчитана до 30 июня 2020 года.

Статистику футболиста можно найти здесь.

Смолов вылетел в Испанию. «Сельта» не применит к игроку санкции