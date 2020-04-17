Смолов прилетел в Испанию и заявил, что хочет остаться в «Сельте» на следующий сезон

Игроки «Сельты» Федор Смолов и Пионе Систо прилетели в Испанию на фоне пандемии коронавируса.
Россиянин и датчанин не смогут приступить к тренировкам вместе с одноклубниками, поскольку должны определенное время оставаться на карантине.
По прибытии в Виго Смолов дал интервью TV Galicia, в котором, в частности, заявил, что надеется остаться в «Сельте» на следующий сезон, сообщает журналист Radio Galega Виктор Лопес.
Права на форварда принадлежат «Локомотиву». Аренда Смолова в «Сельте» рассчитана до 30 июня 2020 года.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Смолов вылетел в Испанию. «Сельта» не применит к игроку санкции