Роспотребнадзор: «Ограничения на проведение массовых мероприятий снимут последними»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как будут отменяться ограничения, введенные властями РФ для борьбы с коронавирусом.

Ограничительные меры влияют, в том числе, на возможность проведения спортивных соревнований со зрителями.

«Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем.

Самые последние ограничения, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Вопрос ослабления режима самоизоляции будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Какая она будет к 12 мая, во многом зависит от нас. Мы идем в правильном направлении, а чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть», — добавила Попова.

За последние сутки в России зафиксирован 10 581 случай заболевания COVID-2019. Всего новой коронавирусной инфекцией заразились 145 тысяч человек, 1 356 – умерли.

Добавим, что сезон-2019/20 в лигах, которые не завершатся досрочно, доиграют без зрителей. Однако есть вероятность, что спортивные соревнования будут проходить без участия болельщиков вплоть до весны 2021 года. Такого прогноза придерживаются «Барселона», Бундеслига и английские футбольные власти.

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