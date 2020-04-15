Кокорин переведет 1 млн рублей на лечение девочки с генетическим заболеванием

Нападающий материально поддержит девочку из Северной Осетии Арнеллу Персаеву, которая нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

«Хочу начать челлендж, хотя для этой ситуации это не то слово. Не секрет, что у меня много друзей в Осетии. Зная эту историю очень давно, я не могу пройти мимо.

Я выложу завтра пост… Я никогда не говорил [о благотворительности] в открытую. Но сейчас именно тот случай, когда нужно об этом говорить.

Я связался со своими банками, чтобы перевести 1 миллион рублей в помощь Арнеллы. Попрошу своих друзей-спортсменов, чтобы они подключились к этой теме.

У ребенка действительно сложная ситуация, у нее очень мало времени», — сказал Кокорин в прямом эфире инстаграма «КраСава».

Бывший футболист и блогер , известный как «КраСава», ранее перечислил 500 тысяч рублей на лечение девочки.

Савин сообщил, что на данный момент фонд помощи девочке собрал 70 миллионов рублей, но для лечения необходимо собрать еще 93 миллиона.