Главный тренер объяснил свое высказывание о россиянах, недовольных ситуацией с коронавирусом.

Тренер ранее назвал таких людей дармоедами, отметив: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей».

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов.

И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – пояснил свои слова Шалимов.

Игорь Шалимов: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»