Шалимов о высказывании про бомжей и дармоедов: «Если я говорю серьезно и в маске, это не значит, что я не шучу»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Ахмат коронавирус Футбол

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил свое высказывание о россиянах, недовольных ситуацией с коронавирусом.

Тренер ранее назвал таких людей дармоедами, отметив: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей».

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов.

И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – пояснил свои слова Шалимов.

Игорь Шалимов: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья