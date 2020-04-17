Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил свое высказывание о россиянах, недовольных ситуацией с коронавирусом.
Тренер ранее назвал таких людей дармоедами, отметив: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей».
«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов.
И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», – пояснил свои слова Шалимов.
Игорь Шалимов: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»