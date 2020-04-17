Андрей Аршавин: «Семак ведет «Зенит» ко второму чемпионству, надо было раньше назначить его»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе Сергея Семака в качестве главного тренера команды.
«Мне кажется, Сергея Богдановича надо было раньше назначить. Но решили в прошлом году (перед сезоном-2018/19 – примечание Sports.ru).
Как сложится, мне кажется, было трудно предсказать. Но Сергей Богданович справился со своей работой и вот ведет «Зенит» ко второму чемпионству», – поделился мыслями Аршавин в эфире программы «После футбола».
«Зенит» – чемпион! Хотя Фурсенко был против Семака, а клуб отказывал тренеру в трансферах