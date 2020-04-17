Андрей Аршавин: «Семак ведет «Зенит» ко второму чемпионству, надо было раньше назначить его»

Бывший нападающий «Зенита» высказался о работе в качестве главного тренера команды.

«Мне кажется, Сергея Богдановича надо было раньше назначить. Но решили в прошлом году (перед сезоном-2018/19 – примечание Sports.ru).

Как сложится, мне кажется, было трудно предсказать. Но Сергей Богданович справился со своей работой и вот ведет «Зенит» ко второму чемпионству», – поделился мыслями Аршавин в эфире программы «После футбола».

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