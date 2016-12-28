Светлана Журова: «Не думаю, что у Китая заберут Олимпиаду-2022. Если есть цель экономически ослабить страну, то надо оставить ей Игры»

Теги Светлана Журова Пекин-2022 Политика коронавирус Коньки/шорт-трек

Чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что обвинения США в адрес Китая о сокрытии масштабов вспышки коронавируса не повлияют на проведение Олимпиады-2022 в Пекине.

«Я не думаю, что у Китая заберут зимнюю Олимпиаду. 

Наверное, будут угрожать экономическими санкциями. Америка сейчас затеяла расследования. Но мы тоже были под санкциями от многих стран, при этом проводили чемпионат мира по футболу.

Экономические санкции – еще не повод, чтобы забирать соревнования. Страна терпит серьезные убытки. Но пусть им еще останется спортивное соревнование. Чтобы добить их окончательно. Если есть цель экономически ослабить страну, то надо оставить у нее Олимпиаду», – сказала Журова.

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