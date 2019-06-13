Джози Алтидор: «Власти США сообщают об НЛО, но людям все равно из-за коронавируса. Безумие»

Форвард и сборной США Джози Алтидор поделился мыслями об НЛО.

Ранее Пентагон рассекретил видеозаписи, которые были сделаны во время полетов ВМС США в 2004 и 2015 годах. На роликах запечатлены летающие объекты, происхождение которых не установлено.

– Ты недавно выкладывал изображения НЛО в твиттере. К чему это?

– Да, это безумие. Не думаю, что люди уделяют этому должное внимание. Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил.

Это показывает, насколько безумные сейчас времена. Нам сообщают, что видели НЛО, но из-за коронавируса людям все равно. Поэтому я должен был написать в твиттере, чтобы все увидели это.

– Ты веришь в инопланетную жизнь?

– Я не знаю, что думать. Но эти видео, похоже, подтверждают, что там что-то есть. Иначе летчики-истребители не сделали бы эти записи. Все видно достаточно отчетливо, – заявил Алтидор.