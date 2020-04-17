«Локо» хочет подписать 19-летнего форварда «Фламенго» Линкольна (Globo Esporte)

Форвард «Фламенго» может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Локо» заинтересован в подписании игрока и уже сообщил представителям нападающего о том, что сделает официальное предложение уже в ближайшее время.

Отмечается, что «Фламенго» уже поступали предложения из Европы: по данным источника, бразильский клуб отказался продать Корреа в «Ювентус» за 15 млн евро.

Сейчас ситуация изменилась, предполагается, что «Фламенго» готов рассмотреть предложения по 19-летнему бразильцу, так как форвард потерял место в основе клуба и сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Кариока лишь 5 минут. В высшей лиги Бразилии-2019 форвард провел 11 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Срок нынешнего контракта Линкольна с истекает в декабре 2023 года. Сумма отступных для зарубежных клубов – 45 миллионов евро.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.