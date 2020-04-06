Сын Плющенко – Аршавину: «Почему вы говорите про меня гадости? Почему я должен всегда улыбаться? Я вам дурачок какой-то?»

Александр, сын олимпийского чемпиона и , ответил бывшему игроку Андрею Аршавину.

«Плющ с Рудковской неплохо танцуют. Правда, на Гном Гномыча (сына Плющенко и Рудковской – прим. Sports.ru) больно смотреть.

У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют все делать. Улыбаются только папа и мама», – сказал Аршавин ранее в прямом эфире.

«Саша увидел сюжет по федеральному каналу, где про него говорят. У нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят. И попросил записать видео – послание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать!

Посылаем, , так как вас процитировало уже более 100 изданий! Вы же не только спортсмен, но и кумир миллионов мальчишек в мире!» – гласит запись в инстаграме Плющенко-младшего.

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?

Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — сказал сам Саша в видеоролике.

Ранее Рудковская пригрозила судом журналу, заявившему о психической болезни сына.

Плющенко + Рудковская = ❤️ с первого взгляда: знакомство благодаря Билану и секс через 8 часов. Это Яна вернула Женю на лед