Шалимов об интервью Фролова: «Его поддержали 140 человек в комментариях – это что, народ? Для меня – нет»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал резонансное интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова.
– Народ – это 140 миллионов, а не 1400 человек, которых я знать не знаю, а они говорят за народ.
У Фролова все не так уж и плохо. Он все-таки футболист, он получает зарплату, тренируется.
Когда люди начинают говорить от своего имени за все 140 миллионов, что у народа у нас все так... А где этот народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, то пожму ему руку, но правда я его не знаю. Но отвечать за весь народ…
Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ? Для меня это не народ, я не знаю, кто это такие. Почему у нас за народ говорят те люди, которые чувствуют себя в принципе неплохо?
– А кто имеет право говорить за народ?
– За народ?
– Да.
– Надо брать интервью у рабочих, просто их читать никто не будет, они никому не интересны, поэтому от их имени выступают люди, которые в принципе чувствуют себя неплохо и даже, можно сказать, хорошо. И говорят за весь народ.
Опять же «народ» – это 140 человек в комментариях. Если взять ресурс там спортивный какой-нибудь, там две позиции. Вот налетают одни, другие. Но их там всех не больше 200 человек.
Даже если подписчиков у кого-то там миллион, то, мне кажется, а у этих подписчиков – по нулю у всех, – сказал Шалимов.
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила»
Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска