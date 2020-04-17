Шалимов об интервью Фролова: «Его поддержали 140 человек в комментариях – это что, народ? Для меня – нет»

Главный тренер прокомментировал резонансное интервью вратаря .

– Народ – это 140 миллионов, а не 1400 человек, которых я знать не знаю, а они говорят за народ.

У Фролова все не так уж и плохо. Он все-таки футболист, он получает зарплату, тренируется.

Когда люди начинают говорить от своего имени за все 140 миллионов, что у народа у нас все так... А где этот народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, то пожму ему руку, но правда я его не знаю. Но отвечать за весь народ…

Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ? Для меня это не народ, я не знаю, кто это такие. Почему у нас за народ говорят те люди, которые чувствуют себя в принципе неплохо?

– А кто имеет право говорить за народ?

– За народ?

– Да.

– Надо брать интервью у рабочих, просто их читать никто не будет, они никому не интересны, поэтому от их имени выступают люди, которые в принципе чувствуют себя неплохо и даже, можно сказать, хорошо. И говорят за весь народ.

Опять же «народ» – это 140 человек в комментариях. Если взять ресурс там спортивный какой-нибудь, там две позиции. Вот налетают одни, другие. Но их там всех не больше 200 человек.

Даже если подписчиков у кого-то там миллион, то, мне кажется, а у этих подписчиков – по нулю у всех, – сказал Шалимов.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила»

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска