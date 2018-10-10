Хафтор Бьернссон, сыгравший «Гору» в «Игре престолов», дебютирует в профессиональном боксе

Стронгмен и актер Хафтор Бьернссон сообщил, что в сентябре 2021 года дебютирует в профессиональном боксе. Его соперником станет британский стронгмен Эдди Холл.

«Это официально. Сентябрь 2021 года, Лас-Вегас, штат Невада. «Гора» против «Зверя». Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою.

Я не могу дождаться, когда моя семья окажется в ринг-сайде. Я иду за тобой», – заявил Бьернссон.

Бьернссон обрел популярность, когда сыграл Григора «Гору» Клигана в 4 сезоне сериала «Игры престолов». В 2015 году он провел спарринг с Конором Макгрегором.

2 мая Бьернссон установил новый мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг.

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