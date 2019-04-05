Глава профсоюза игроков КХЛ Коваленко может стать депутатом Госдумы

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко станет кандидатом в депутаты Госдумы России по 194 округу в Ярославской области, сообщает Regnum со ссылкой на источник, близкий к органам областной власти.

Он может заменить Александра Грибова, который перешел на работу в правительство РФ.

Выборы состоятся осенью 2020 года, если не будут отменены из-за карантинных мер в связи с коронавирусом.

Отмечается, что Коваленко еще не подал официального заявления на праймериз «Единой России», но фактически начал активную избирательную кампанию.

Ежедневно он ездит по районам области и раздает продуктовые наборы социальным учреждениям и жителям на самоизоляции, а поездки активно освещаются в региональных и местных СМИ.

Коваленко был избран депутатом Ярославской областной думы в сентябре 2018 года.