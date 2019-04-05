Гатиятулин назначен главным тренером «Трактора». Контракт – на три года

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«Трактор» объявил о назначении Анвара Гатиятулина на пост главного тренера команды.

Контракт с 44-летним специалистом подписан на три года.

«Для реализации стратегии и достижения всех амбициозных планов кандидатура главного тренера очень важна.

Алексей Леонидович [Текслер, губернатор Челябинской области], по вашей инициативе были проведены переговоры и достигнута договоренность с Анваром Гатиятулиным.

Именно он будет возглавлять «Трактор» ближайшие три года», – заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

Тренер возглавлял челябинскую команду в 2015-2018 годах, после чего вошел в штаб СКА. В сезоне-2017/18 Гатиятулин вывел «Трактор» в финал Восточной конференции. 

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