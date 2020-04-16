Смолов вылетел в Испанию. «Сельта» не применит к игроку санкции

Нападающий , арендованный «Сельтой», возвращается в Испанию.

приостановили в марте из-за коронавируса, и 30-летний футболист в начале апреля вернулся в Россию.

Сегодня Смолов улетел в Испанию в расположение «Сельты» для подготовки к возобновлению чемпионата, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Организацией получения разрешения на полет занималась – клуб намерен продолжить сотрудничество с нападающим в рамках действующего договора аренды.

К форварду не будут применяться дисциплинарные и финансовые санкции, о чем сегодня сообщила Маrca.

«Сельта» была в курсе отъезда Смолова в Россию в апреле, игрок покинул Испанию по договоренности с клубом», – написал Егоров в телеграм-канале.

Информацию о вылете Смолова в Испанию подтвердил его агент Герман Ткаченко.

«Он вылетел в Испанию. Самочувствие его хорошее, по договоренности с клубом он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты», — цитирует Ткаченко РБК.

Ранее стало известно, что Смолов не начнет тренироваться с командой на этой неделе, так как ему положен карантин после возвращения в страну.

В 6 матчах Ла Лиги россиянин забил 1 гол – в ворота «Реала» на выезде.

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

Примерный календарь возвращения спорта: Бундеслига – 15 мая, Ла Лига – в начале июня