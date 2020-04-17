«Спартак» хочет получить за Айртона как минимум 10 млн евро

Руководство установило цену на защитника Айртона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб рассмотрит вариант с продажей 22-летнего бразильца, если потенциальные покупатели будут готовы заплатить 10 млн евро. На данный момент у «Спартака» нет таких предложений.

По информации источника, в «Спартаке» полагают, что в будущем цена на Айртона вырастет, а расставаться с ним сейчас – преждевременно.

Как отмечается, московский клуб, вероятно, не продлит контракт с хавбеком , который может закрывать позицию левого защитника.

В этом сезоне Айртон провел за «Спартак» 20 матчей в чемпионате России. Его полная статистика – здесь.