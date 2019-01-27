Плющенко – журналу, заявившему о психической болезни его сына: «Доведу дело до конца. Наказать виновных лжецов – это вопрос жизни»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на публикацию журнала Starhit о возможной психической болезни его сына Александра Плющенко.

«Снова сидим и никого не трогаем, и снова начинают трогать уже не только нас, а уже нашего ребенка. Я доведу это дело до конца, наказать виновных лжецов – это уже даже не вопрос принципа – это вопрос жизни. Жизни нашего сына!

Недругам, завистникам и мерзавцам, сделавшим гнусь и ложь основным средством своей профессии. Вы можете больше не извиняться. Ваши извинения бесполезны, бессмысленны и сильно запоздали. Нет, это говорит во мне не слепая обида, а обостренное чувство справедливости, которое всегда мне было свойственно. Вы не замечали?

Мы, родители, Саши Плющенко, дали вам возможность еще вчера решить все по-доброму, по-мирному. Обратились к вам после отвратительной публикации в вашем издании, наивно полагая, что вы друзья. И у вас была масса времени, чтобы это доказать и поступить даже не как друзья, а просто как порядочные люди.

Вы нас игнорировали, а теперь вдруг пишете, как вам «неприятна ситуация» и как вы ни в чем не виноваты, сваливая все на «дежурных редакторов». Написали, когда поняли, что мы не шутим, не просим, а будем в суде принципиально и жестко требовать справедливого возмездия и наказания.

Теперь по существу вашей лжи. Во-первых, если вы профессионалы, то действительно считаете, что «диагноз» каких-то неучей на расстоянии – это допустимый прием «журналистского расследования»? Грош вам цена тогда как журналистам. Вы позорите эту профессию, пусть она и считается одной из древнейших.

Во-вторых, вы должны понимать, что возмущает нас не сама тема «особенностей развития» детей, а ложь, которой вы так изящно, как вам показалось, манипулируете. У меня есть группа в Академии детей с «особенностями развития» от фонда «Обнаженные сердца», которому я и моя семья регулярно помогаем. Мы – волонтеры этого фонда уже много лет.

Я лично вижу в этом очень важную миссию, и если бы с Сашей было что-то особенное, то, уж поверьте, не из подметного журнальчика об этом бы узнали и люди, и наш собственный ребенок, а именно от нас.

Наконец, в-третьих. Да, дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить «диагнозы» и пороть несусветную чушь и ересь?

Нет, нельзя. И чтобы это стало еще более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь – справедливый и принципиальный суд России, а также Страсбурга.

И да, мы не принимаем ваши извинения. Не потому, что мы жестоки, а потому, что мы им не верим. Якобы извиняясь, вы до сих пор даже не подумали снять свою лживую публикацию, она до сих пор болтается на вашем подметном ресурсе. Позор и бесчестие!» – написал Плющенко в инстаграме.

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