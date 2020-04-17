Семак о контракте с «Зенитом»: «У меня есть вопросы, но нет ничего нерешаемого. Пока он не подписан»

Главный тренер ответил на вопросы телеведущего .

– Насколько я знаю, у вас контракт истекает в конце этого сезона. Сезон, по идее, должен был заканчиваться в мае. Какова сейчас ситуация у вас и у тех футболистов, у которых контракты заканчиваются в конце сезона?

– На данный момент, я так понимаю, есть только просьба или пожелание УЕФА, чтобы контракты с игроками, у кого они заканчиваются, были продлены на аналогичных условиях до завершения сезона. Но на практике это сделать невозможно. Поэтому только рекомендации.

Если игрок согласится или тренер согласится, что хочет доработать до конца на тех же условиях, или клуб скажет, или наполовину – не важно, он будет, естественно, продлевать контракт на пару месяцев, чтобы закончить чемпионат. Если игрок не соглашается, договор перестает действовать, и футболист может подписывать с любой командой, но при этом не может выступать в официальных матчах.

– Сергей Богданович, у вас же именно такая ситуация, да?

– Да-да, такая же ситуация, да. Как и у многих наших игроков. Сейчас, думаю, руководство ведет переговоры.

И со мной ведем переговоры. Встретились мы до карантина с Александром Ивановичем [Медведевым], поговорили по поводу контракта. Буквально недавно, на днях прислал бумажный вариант. Есть вопросы у меня, которые впоследствии задам, и будем уже двигаться.

На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, все возможно. Пока контракт не подписан, – описал ситуацию Семак в передаче «После футбола».

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