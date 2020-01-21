Футболисты U21 играют в РПЛ больше, чем в Бундеслиге, АПЛ, Серии А и Ла Лиге (CIES)

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Клубы российской Премьер-лиги в этом сезоне задействуют молодых игроков чаще, чем команды четырех из пяти ведущих чемпионатов Европы.

Футболисты U21 получают в РПЛ 11,3% игрового времени. Это 57-й результат в мире из 93 лиг, изученных центром спортивных исследований CIES Football Observatory.

Больше всего молодежь играет в высших дивизионах Словакии (29,0%), Новой Зеландии (28,8%), Ирландии (28,8%), Эстонии (28,6%), Латвии (28,6%) и Нидерландов (27,9%). Меньше всего – в Турции и Саудовской Аравии (по 3,7%).

Высшая лига Украины по этому показателю на 25-м месте (18%), Франция – на 38-м (15%), Германия – на 66-м (9,8%), Англия – на 74-м (8,5%), Италия – на 76-м (7,7%), а Испания – на 79-м (7%).

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