Семак о титуле «Зенита» при остановке сезона: «Прекрасно понимаем, что лидируем заслуженно. Все были в равных условиях»

Главный тренер высказался о судьбе титула в чемпионате России на фоне пандемии коронавируса.

– «Зенит» с большим преимуществом лидирует. Как ни считай – по первому кругу, по текущей ситуации, по средним очкам, – вы все равно на первом месте и становитесь чемпионами, если сезон будет остановлен. У вас какое к этому отношение? Вы становитесь двукратным чемпионом, есть по этому поводу радость, или все-таки лучше бы это сделать на футбольном поле?

– Конечно, лучше бы это сделать на футбольном поле. Но мы прекрасно понимаем, что мы абсолютно заслуженно лидируем. Если не будет возобновления чемпионата, в любом случае, все находились в равных условиях. Я не думаю, что кто-то берег и экономил силы, чтобы сделать последний рывок, спурт в последних 8 турах.

Понятно, что всем хочется доиграть, чтобы решить все разговоры на тему «кто больше заслуживает». А по сути все, кого устраивает место, будут за [досрочное завершение сезона]. Все, кого не устраивает, таких команд несколько, они будут, конечно, за доигровку. Это нормально, потому что каждый отстаивает свои интересы.

Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется полтора месяца, ну месяц минимум, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата, – заявил Семак.

После 22 туров «Зенит» с 50 очками занимает 1-е место и опережает идущий вторым «Локомотив» на 9 очков.