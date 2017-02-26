Команды «Ф-1» договорились о потолке бюджетов в 145 млн долларов

Спортивный директор «Формулы-1» сообщил, что команды и пришли к соглашению по вопросу сокращения расходов и понижения уровня потолка бюджетов, начиная с 2021 года.

Изначально в первый год действия нового финансового регламента потолок должен был быть установлен на отметке в 175 млн долларов на команду – без учета зарплат гонщиков и некоторых других пунктов. После того, как старт сезона-2020 был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, некоторые команды начали настаивать на более существенном сокращении расходов в связи с наступлением финансового кризиса.

В «Феррари» настаивали на том, чтобы не сокращать бюджет сильнее, чем до отметки в 145 млн. В других командах, например в , хотели добиться более существенного сокращения – вплоть до 100 млн на сезон.

В итоге, как рассказал Браун, стороны пришли к согласию и потолок ограничения бюджета команды «Формулы-1» будет установлен на отметке 145 млн.

«Мы начинали с суммы в 175 млн, и много бились ради того, чтобы достичь этой цифры. Теперь же, в условиях кризиса, мы начнем с суммы в 145 млн. Теперь мы обсуждаем, насколько сильно бюджеты будут сокращаться в дальнейшем, в ближайшие годы.

Команды из середины пелотона будут получать больше денег после перераспределения системы призовых. Мы постарались сбалансировать всю схему. Мы сократили количество денег, которое можно потратить в «Ф-1», и при этом сделали систему распределения призовых более равной. Так что у хорошей команды из середины пелотона теперь должен появиться шанс попадать на подиумы, может даже выигрывать гонки, и при этом что-то зарабатывать. Мы должны постараться обеспечить «Ф-1» устойчивое будущее», – рассказал Браун.

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