Невилл предложил доиграть матчи АПЛ за пределами Великобритании

Экс-капитан « , а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил доиграть чемпионат Англии в другой стране.

«Если Премьер-лига серьезно настроена проводить матчи в безопасной обстановке, то может перенести матчи в две или три свободных от коронавируса страны, до которых можно добраться за три или четыре часа.

Собрать игроков клубов АПЛ, вещателей и представителей СМИ, посадить на карантин на неделю или две, и все провести в условиях, где уже справились с коронавирусом. В Европе есть пара мест, где не было таких проблем с коронавирусом. Там смогут принять матчи Премьер-лиги.

Если бы лига серьезно к этому относилась и хотела проводить матчи в безопасности, то могла бы пойти на такой шаг. Я не уверен, что в нашей стране это возможно, учитывая, сколько случаев заражения. Особенно учитывая количество перемещений и проблемы с логистикой.

Не уверен, что они смогут дать нам то, что хотят», – сказал Невилл.

В Великобритании выявлено 171 790 случаев заражения коронавирусом. Скончались 26 811 человек.