Фролов останется в «Крыльях», несмотря на критику властей. В клубе опасаются резонанса из-за расторжения контракта

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Вратарь Евгений Фролов продолжит карьеру в «Крыльях Советов» после интервью, в котором он раскритиковал действующую власть.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве Самарской области, интервью Фролова «вызвало негативную реакцию в руководстве клуба».

Несмотря на это, расторгать контракт с Фроловым в «Крыльях» не планируют, поскольку опасаются общественного резонанса, который может возникнуть из-за такого решения.

Еще один фактор, влияющий на решение, – в «Крыльях» не хотят остаться без вратаря, так как голкипер Сергей Рыжиков покинет клуб летом.

Вратарь «Крыльев» раскритиковал Путина, а клуб жутко перепугался: несколько раз поблагодарил власть за стадион и наказал игрока

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска

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