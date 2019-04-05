Брагин может сменить Кудашова на посту главного тренера СКА

может отправить в отставку главного тренера .

По информации «Бизнес Online», один из кандидатов на замену – .

63-летний специалист вошел в тренерский штаб питерского клуба в январе. Также он является главным тренером молодежной сборной России.

Кудашов возглавил СКА в июле 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Западной конференции и победила «Витязь» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф.

48-летний тренер, помимо этого, работает главным тренером сборной России.

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