Никита Джигурда вызвал на бой Владимира Соловьева: «За то, что ты похабно ведешь себя с Василием Уткиным, мною любимым»

Российский актер и музыкант Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксерский бой.

«Это не онлайн-дуэль, а настоящая — на боксерском ринге. Владимир Соловьев, я люблю тебя божественной любовью, но не уважаю за то, что ты делаешь и за то, что ты творишь. Ты оскорбил меня в своей программе ложью, вывертом. В твоей программе прозвучала ложь, что я занес кому-то деньги и купил паспорт ДНР.

Еще вызываю тебя на дуэль за то, что ты не давал говорить профессору-вирусологу Игорю Гундарову. За то, что ты похабно ведешь себя с , мною любимым. За то, что перепутал мою гениальную игру и мой образ с настоящим мной. Ты можешь только над слабыми изголяться. Соловьев, ты тренируешься, боксируешь. Поэтому пусть будет боксерский бой. Ты же моложе меня. Не бойся получить…

Я многоликий и единый. Но очень нежный. Я не позволю, чтобы циники вроде Владимира Соловьева растоптали мой аленький цветочек. Я нокаутирую Соловьева. Надеюсь, после этого в него вернется совесть, которую он продал», – заявил Джигурда.

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