«Общался с авторитетными людьми. Один другому сказал: «Надо, чтобы наш «Зенит» победил». И все!» Орлов о матче «Зенита» с «Баварией» в 2008-м

Комментатор Геннадий Орлов высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0).

– В октябре 2008 года испанская пресса рванула информационную «бомбу» – матч «Зенит» – – под подозрением. Писали, что место в финале обошлось «Зениту» в 50 млн евро. Мол, эти деньги «Бавария» получила через «тамбовскую» ОПГ, которая базировалась в Санкт-Петербурге. А главной уликой против «Зенита» была названа телефонная аудиозапись, в которой «тамбовчане» обсуждали победу в еврокубковом полуфинале.

– Кто-то придумал, да. Причем непонятно, откуда пошло – из России, из Германии. Якобы была выплачена премия «Баварии».

Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. В силу своей профессии комментатор знаком со всеми – с политиками, с артистами, с представителями разных направлений.

Так вот эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчет матча с «Баварией».

Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил. Надо помочь». И все! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств.

А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчет – и началось. СМИ подхватили…

Хотя сразу было понятно, что глупость полнейшая. Ну что, «Баварии» кто-то мог дать деньги, чтобы она проиграла? «Баварии», у которой своих денег столько, что ей ничего не надо.

– А кому это могло быть выгодно?

– Врагам «Зенита» – кому же еще? Это, знаете, как в произведениях Агаты Кристи, когда кого-то убивают, она всегда ставит вопрос: «Кому это выгодно?» Так же и здесь.

Это могли быть и российские СМИ, и кто-то из русских за рубежом. На «Баварию» такое не навесишь, а на «Зенит» попробовали. Знаю, даже какие-то запросы были со стороны УЕФА – в оба клуба.

– Но закончилось все пшиком.

– Да естественно! Ну кто это мог всерьез воспринимать? «Зенит» выиграл абсолютно законно, переиграл «Баварию» по всем статьям. Сама игра была лучшим доказательством. 4:0 – «Бавария» к матчу в Санкт-Петербурге оказалась просто не готова, – заявил Орлов.

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